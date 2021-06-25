تبدأ من 284 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات فيات تيبو هاتشباك فيس ليفت الجديدة



الشارقة - اميمة ياسر -

بدأت الصانعة الإيطالية "فيات Fiat" إنتاج سيارتها المدمجة "تيبو Tipo" في تركيا عام 2015، والتي جاءت لتحل محل فيات برافو. وخلال مدة قصيرة نجحت تيبو في الانتشار على نطاق واسع داخل أسواق عديدة من ضمنها مصر. فرغم حداثة حضورها في السوق المصري إلا أنها احتلت المركز الثالث في مبيعات السيارات العام الماضي بإجمالي 12,528 سيارة وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

أهم مميزات النسخة (الأوتوماتيك هاتشباك) من فيات تيبو فيس ليفت 2021.

الأسعار والفئات

تيبو هاتشباك

أوتوماتيك فئة أولى

284,900 جنيه

أوتوماتيك فئة ثانية

329,900 جنيه

تيبو سيدان

مانيوال فئة أولى

197,900 جنيه

مانيوال فئة ثانية

212,900 جنيه

أوتوماتيك فئة أولى

262,900 جنيه

أوتوماتيك فئة ثانية

304,900 جنيه

منظومة القوة

يستمر نفس محرك الهاتشباك كما في الإصدار الأوتوماتيك سيدان ونوعه E-TorQ رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان و152 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س.

أنظمة السلامة

تتمتع النسخة الهاتشباك بنفس عوامل الأمان الموجودة في السيدان وعلى رأسها مجموعة دعم الفرامل ( ABS ، EBD ، ESP ، PA ، ASR )، ولكن تختلف الهاتشباك في حصولها على 2 وسائد هوائية فقط في كل من الفئتين.

Base Line

High Line

نظام فرامل مانعة الانغلاق ABS

نظام التحكم الديناميكي VDC

برنامج ثبات إلكتروني ESP

مثبت سرعة

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

إطار احتياطي

حساسات للحرارة

مزيل صقيع بالزجاج الخلفي

2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

حساسات ركن مع كاميرا خلفية

حساس للضوء والمطر

التجهيزات الخارجية

بنفس التحديثات التي حصلت عليها النسخة السيدان جاءت أيضًا الهاتشباك، مثل المصابيح LED والإضاءة الزينون جديدة. ولكن تميز الإصدار الهاتشباك هنا بحصوله على زجاج معتم في الخلف وهو اختيار غير متاح في السيدان.Base Line

High Line

إضاءة زينون

مصابيح LED أمامية

مصابيح LED خلفية

إضاءة نهارية مستمرة

ضبط ارتفاع حزمة الضوء الأمامية

مصابيح ضباب أمامية وخلفية

ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا

زجاج معتم في الخلف

جنوط رياضية مقاس 16 بوصة

جنوط رياضية مقاس 18 بوصة

ويمكن اختيار مقاس الجنوط الرياضية مقاس 17 بوصة بسعر 326,900 جنيه. أما بخصوص أبعاد السيارة الخارجية وسعتها فهي تختلف عن النسخة السيدان لاختلاف الخطوط الخارجية لكل منهما كما يلي:

هاتشباك وسيدان

الطول

4350 مم

4540 مم

العرض

1783 مم

1790 مم

الارتفاع

1491 مم

1490 مم

طول قاعدة العجلات

2063 مم

2063 مم

مساحة صندوق الأمتعة

440 لتر

520 لتر

سعة خزان الوقود

45 لتر

45 لتر

المقصورة الداخلية

تم تعزيز المقصورة الداخلية بعدد من المميزات التي لم تكن متاحة في السابق مثل: شاحن لاسلكي، زر تشغيل/إيقاف المحرك، وخاصية دخول العربية بدون مفتاح.. وفيما يلي أهم المواصفات التي تتمتع بها مقصورة كل من الفئة الأولى والثانية.