تبدأ من 284 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات فيات تيبو هاتشباك فيس ليفت الجديدة

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الشارقة - اميمة ياسر -
بدأت الصانعة الإيطالية "فيات Fiat" إنتاج سيارتها المدمجة "تيبو Tipo" في تركيا عام 2015، والتي جاءت لتحل محل فيات برافو. وخلال مدة قصيرة نجحت تيبو في الانتشار على نطاق واسع داخل أسواق عديدة من ضمنها مصر. فرغم حداثة حضورها في السوق المصري إلا أنها احتلت المركز الثالث في مبيعات السيارات العام الماضي بإجمالي 12,528 سيارة وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
أهم مميزات النسخة (الأوتوماتيك هاتشباك) من فيات تيبو فيس ليفت 2021.
الأسعار والفئات
تيبو هاتشباك
أوتوماتيك فئة أولى
284,900 جنيه
أوتوماتيك فئة ثانية
329,900 جنيه
تيبو سيدان
مانيوال فئة أولى
197,900 جنيه
مانيوال فئة ثانية
212,900 جنيه
أوتوماتيك فئة أولى
262,900 جنيه
أوتوماتيك فئة ثانية
304,900 جنيه
منظومة القوة
يستمر نفس محرك الهاتشباك كما في الإصدار الأوتوماتيك سيدان ونوعه E-TorQ رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان و152 نيوتن/متر من عزم الدوران.
ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س.
أنظمة السلامة
تتمتع النسخة الهاتشباك بنفس عوامل الأمان الموجودة في السيدان وعلى رأسها مجموعة دعم الفرامل ( ABS ، EBD ، ESP ، PA ، ASR )، ولكن تختلف الهاتشباك في حصولها على 2 وسائد هوائية فقط في كل من الفئتين.
Base Line
High Line
نظام فرامل مانعة الانغلاق ABS
نظام التحكم الديناميكي VDC
برنامج ثبات إلكتروني ESP
مثبت سرعة
مراقبة ضغط الهواء في الإطارات
إطار احتياطي
حساسات للحرارة
مزيل صقيع بالزجاج الخلفي
2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي
حساسات ركن مع كاميرا خلفية
حساس للضوء والمطر
التجهيزات الخارجية
بنفس التحديثات التي حصلت عليها النسخة السيدان جاءت أيضًا الهاتشباك، مثل المصابيح LED والإضاءة الزينون جديدة. ولكن تميز الإصدار الهاتشباك هنا بحصوله على زجاج معتم في الخلف وهو اختيار غير متاح في السيدان.Base Line
High Line
إضاءة زينون
مصابيح LED أمامية
مصابيح LED خلفية
إضاءة نهارية مستمرة
ضبط ارتفاع حزمة الضوء الأمامية
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا
زجاج معتم في الخلف
جنوط رياضية مقاس 16 بوصة
جنوط رياضية مقاس 18 بوصة
ويمكن اختيار مقاس الجنوط الرياضية مقاس 17 بوصة بسعر 326,900 جنيه. أما بخصوص أبعاد السيارة الخارجية وسعتها فهي تختلف عن النسخة السيدان لاختلاف الخطوط الخارجية لكل منهما كما يلي:
هاتشباك وسيدان
الطول
4350 مم
4540 مم
العرض
1783 مم
1790 مم
الارتفاع
1491 مم
1490 مم
طول قاعدة العجلات
2063 مم
2063 مم
مساحة صندوق الأمتعة
440 لتر
520 لتر
سعة خزان الوقود
45 لتر
45 لتر
المقصورة الداخلية
تم تعزيز المقصورة الداخلية بعدد من المميزات التي لم تكن متاحة في السابق مثل: شاحن لاسلكي، زر تشغيل/إيقاف المحرك، وخاصية دخول العربية بدون مفتاح.. وفيما يلي أهم المواصفات التي تتمتع بها مقصورة كل من الفئة الأولى والثانية.