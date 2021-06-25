شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أكثر من عام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020، بينما لا يزال بصدد ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 110.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.87، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.81، بينما حقق الأعلى له عند 110.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا والثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.6%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.2% متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش 0.1%، كما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام والطاقة الثبات عند مستويات الصفر مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات بانكماش 0.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 2.5% مقابل 13.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقارنة باتساع بما قيمته 86.4 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 82.9 في أيار/مايو الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.