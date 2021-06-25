شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في قرابة الثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ السادس من نيسان/أبريل، ولتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1939 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1932، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1947، بينما حقق الأدنى له عند 1.1925.

هذا ونتطلع من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 3.9 مقابل 7.0 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءات السنوية لكل من مؤشر القروض الخاصة ومؤشر العرض النقدي أم-3 واللتان قد تعكسان تباطؤ النمو إلى 3.7% و8.6% مقابل 3.8% و9.2% في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 2.5% مقابل 13.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقارنة باتساع بما قيمته 86.4 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 82.9 في أيار/مايو الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.