شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للجلسة الخامسة على التوالي مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر 2020، ولتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل للجلسة الثالثة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على اعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.33% لتتداول حالياً عند 1,099.92$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,096.25$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.77 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 2.5% مقابل 13.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقارنة باتساع بما قيمته 86.4 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 82.9 في أيار/مايو الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن الرئيس الامريكي جو بايدين بأن البيت الأبيض توصل لاتفاق حيال خطط الإنفاق على البنية التحتية عقب اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ومن المرتقب أن تنتقل صفقة بنية تحتية التي أشارت تقارير لكونها بقيمة 579$ مليار، عبر الكونجرس إلى جانب مشروع قانون منفصل يقدر بتريليونات أسماه بايدن "البنية التحتية البشرية".

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.