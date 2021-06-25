شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن نموذج استمراري – تحليل - 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر الفضة الأخيرة ضمن نموذج مثلث متماثل تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر دعم هذا المثلث للحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 25.65 لتأكيد التوجه نحو 24.95 كمحطة تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون 26.25 والأهم دون 26.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط