شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة – تحليل - 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختباراً للمقاومة المحورية 1.2330 ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، بانتظار استئناف الميل الهابط لكسر مستوى 1.2260 وتأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.2165 كمحطة تالية.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 1.2330 والأهم دون 1.2410.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط