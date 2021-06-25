شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين حول مستوى 111.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 111.70، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 110.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.50 والمقاومة 111.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد