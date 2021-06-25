شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو في مسار جانبي – تحليل - 25-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار جانبي منذ يوم أمس، ويجري محاولات للعودة إلى القناة اللحظية الصاعدة، حيث يفتتح اليوم بإيجابية في طريقه لاختبار مستوى 1.1975 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2064 كمحطة تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1888 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1880 والمقاومة 1.2020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد