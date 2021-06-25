شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7069 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7060 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7074، بينما حقق الأدنى له عند 0.7058.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري التي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 469 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 414 مليون دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات بفائض 205 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع ارتفاع قراءة الصادرات إلى 5.87 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.40 مليار دولار نيوزيلندي، وارتفاع قراءة الواردات إلى 5.40 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.99 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل، وتقلص تراجع الدخل الشخصي 2.5% مقابل 13.1% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 86.5 مقارنة باتساع بما قيمته 86.4 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 82.9 في أيار/مايو الماضي، وأيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران/يونيو لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.