شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري النيوزيلندي بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أيار/مايو والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 469 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 414 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض 388 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 205 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري عجز بما قيمته 62 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 764 مليون دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.87 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.40 مليار دولار نيوزيلندي في نيسان/أبريل، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.40 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.99 مليار دولار نيوزيلندي.