شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" ينخفض بعد أنباء عن تراجع مبيعات حدث "برايم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات يوم الخميس في أعقاب أنباء عن أن شركة التجارة الإلكترونية حققت مبيعات أضعف من نظيرتها في العام الماضي خلال حدث "برايم".



وأفاد محللو "بنك أوف أمريكا" أن مبيعات حدث "أمازون برايم" هذا العام تعد أضعف من نظيرتها في عام 2020 رغم تحقيق مبيعات لأكثر من 250 مليون سلعة.



وأضاف المحللون أنهم لاحظوا ضعف المبيعات في حدث "أمازون برايم" لهذا العام والذي جاء بعد 8 أشهر فقط من حدث العام الماضي.



وأشاروا إلى أن "أمازون" كشفت على غير المعتاد عن بعض التفاصيل بشأن نتائج مبيعاتها لهذا الحدث السنوي.



وسجلت الشركة الأمريكية نموا في حجم السلع التي بيعت في حدث "برايم 2021" حيث تم بيع 250 مليون سلعة، وهو ما زاد بنسبة 20% مقارنة ببيع 175 مليون سلعة في عام 2019، لكن الزيادة مقارنة بعام 2020 ربما تكون محدودة.



هذا، ولا تكشف "أمازون" عن إجمالي مبيعاتها من حدث "برايم" لكن "بنك أوف أمريكا" يرى أنها باعت سلعا بقيمة 9.55 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% عن عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.5% وأغلق عند 3449.1 دولار.