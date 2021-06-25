شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تغلق بقيمة سوقية أعلى تريليوني دولار للمرة الأولى في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الخميس بدعم من إعلان الشركة عن نسخة جديدة من نظام التشغيل الشهير "ويندوز" مما دفع القيمة السوقية لشركة البرمجيات الأمريكية للإغلاق أعلى حاجز 2 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.



وأعلنت "مايكروسوفت" في وقت سابق اليوم عن نظام التشغيل الذي يحمل اسم "ويندوز 11"، وهي أول نسخة تصدرها الشركة منذ إطلاق "ويندوز 10" منذ ست سنوات.



وليست هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" مستوى تريليوني دولار، فقد سبق وتجاوزته خلال جلسة الثاني والعشرين من يونيو/حزيران الجاري، لكنها نزلت دون هذا المستوى عند إغلاق نفس الجلسة.



واستفادت شركة "مايكروسوفت" من الطلب القوي على تقنيتها المرتبطة بالحوسبة السحابية فضلا عن تحقيق مبيعات قوية من البرمجيات.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الخميس عند 266.69 دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.01 تريليون دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 267.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 265.4 دولار.