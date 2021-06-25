شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" "إس أند بي500" يوسعان مكاسبهما ويغلق عند مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن التوصل إلى اتفاق حول الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة.



وصرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن إدارته توصلت إلى اتفاق مع الكونجرس حول حزمة إنفاق تناهز تريليون دولار على البنية التحتية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 411 الف طلب في الأسبوع الماضي من 418 ألف طلب، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 382 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% أو ما يعادل 22 سنتا وأغلق عند 73.30 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.6 دولار وأقل سعر عند 72.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 37 سنتا وأغلق عند 75.56 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.7 دولار وأقل سعر عند 74.7 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 322 نقطة) إلى 34196 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34233 نقطة وأقل مستوى عند 33933 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 4266 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4271 نقطة وأقل مستوى عند 4256 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 14369 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14414 نقطة وأقل مستوى عند 14333 نقطة.