شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة وسط إقبال على الأسهم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم الأمريكية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 411 الف طلب في الأسبوع الماضي من 418 ألف طلب، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 382 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة "كورونا" التي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:17 بتوقي جرينتش بنسبة 0.5% إلى 25.98 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 26.24 دولار وأقل سعر عند 25.86 دولار.