شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض عقب بيان بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب بيان بنك إنجلترا حول السياسة النقدية.



وفي خطوة متوقعة اليوم، أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار.



وفي بيانه، توقع بنك إنجلترا ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين إلى 3% خلال الأشهر القليلة القادمة.



ورغم ذلك، أصر أعضاء البنك المركزي البريطاني على أن ارتفاع الأسعار سوف يكون مؤقتاً وأن مؤشر التضخم سوف ينخفض إلى مستهدف البنك عند 2%.



كما يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا قويا لفترة مؤقتة ليتراجع بعدها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3929، وسجل أعلى سعر عند 1.3987 في حين سجل أقل سعر عند 1.3890.