شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار إيجابياً عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 411 الف طلب في الأسبوع الماضي من 418 ألف طلب، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 382 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة "كورونا" التي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:42 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.