لجنة مكافحة الممارسات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون عقدت اجتماعها الثامن والثلاثين خلال يومي الأربعاء والخميس ( 23-24 يونيو 2021) عبر الاتصال المرئي، برئاسة الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بمملكة البحرين الدكتور خالد العلوي. وأكد الدكتور العلوي على دور اللجنة في تحقيق أهداف دول مجلس التعاون الاقتصادية التي من أهمها دعم الصناعة الخليجية. من جانبه استعرض المدير العام لمكتب الأمانة الفنية ريحان مبارك فايز جدول الأعمال، مؤكدا أهمية الموضوعات المعروضة أمام اللجنة، التي تهم الصناعة الخليجية والعمل الخليجي المشترك.

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