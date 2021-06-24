شكرا لقرائتكم خبر وزير التجارة لوكلاء الأجهزة الكهربائية: المستهلك أولا احرصوا على إرضائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وكلاء الأجهزة الكهربائية بتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، مشددا على أهمية حقوق المستهلك والحرص على إرضائه وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.

وأوضح القصبي خلال الاجتماع الذي عقده أمس بمقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة، أن المستهلك أولا، ويجب الحرص على تقديم الخدمات له بالجودة والسرعة اللازمة، وقال «إن الوزارة تلقت شكاوى من المستهلكين خلال الفترة الماضية، وأنه يتعين الوفاء بالالتزامات تجاه المستهلك دون تأخير أو تقصير».

وأكد على أهمية تحسين الخدمات المقدمة وتطوير خدمات ما بعد البيع، ووضع مؤشرات أداء وفق أفضل المعايير العالمية ومراقبتها، ومراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بالقطاع.

واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، عددا من الموضوعات التي تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية عبر ثلاثة محاور أساسية، هي:

خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب وغيرها، ومحور الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات، ومحور الأسعار.

ووجه القصبي بتشكيل فرق عمل من ممثلي القطاع لحصر جميع التحديات والحلول لتطوير الخدمات والارتقاء بها. وأضاف «إن الوزارة تعمل بالشراكة مع المنشآت التجارية لمساعدتها على تطوير خدماتها وتوفير البيئة المحفزة لها وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجهها».

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها، وتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين من عقد لقاء مماثل مع الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة الذي تم التأكيد من خلاله على أهمية معالجة القصور في كافة جوانب الخدمة المرتبطة بحقوق المستهلك.

مناقشة 3 موضوعات تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية:







خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب.



الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات.



الأسعار



أبرز ما وجه به القصبي وكلاء الأجهزة الكهربائية:

تخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين.

الحرص على إرضاء المستهلكين.

تقديم الخدمات بالجودة والسرعة اللازمة.

الوفاء بالالتزامات دون تأخير أو تقصير.

تحسين الخدمات المقدمة وما بعد البيع.

التوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع المناطق.