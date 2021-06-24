شكرا لقرائتكم خبر الراجحي: السعودية أحرزت تقدما هائلا في فجوة المشاركة بين الجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، استمرارية العمل على خارطة الطريق للشباب 2025 التي أقرها الوزراء في عام رئاسة المملكة 2020، مشيرا إلى أن بعض القضايا المهمة مثل تلك المتعلقة بالمرأة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل تتيح الفرصة لإحراز تقدم ملموس في الالتزامات الوزارية السابقة.

وقال الراجحي خلال مشاركته في اجتماعات ملف العمل والتوظيف خلال عام الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، «أظهرت السعودية تقدما هائلا في تحقيق مستهدف (بريزبن) المتعلق بفجوة المشاركة بين الجنسين».

وأضاف «واستنادا إلى البيانات من عام 2014 إلى عام 2020م، بالنسبة للمواطنين السعوديين ضمن سوق العمل فقد تجاوزنا مستهدف (بريزبن) بانخفاض في الفجوة بلغ 27%، حيث حدد برنامج التحول الوطني في عام 2016 هدفا لزيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 30% بحلول عام 2030 وتم تجاوز هذا الهدف، حيث بلغ مستوى الإنجاز 33,2% بحلول عام 2020، الأمر الذي يؤكد أن المملكة أحرزت تقدما من خلال تجاوز مستهدفات كانت في غاية الطموح والتحدي».

وأوضح الراجحي أن سوق العمل الحالي يتأثر تأثرا شديدا بالاتجاهات العالمية، لا سيما في أثناء جائحة كورونا، وشهد تسارعا كبيرا في استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حتى في نماذج العمل الأكثر تقليدية.

وأكد ضرورة تصنيف العمال تصنيفا صحيحا لضمان حقوقهم فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية ووقت العمل بالإضافة إلى حصولهم على الحماية الاجتماعية الملائمة.

يذكر أن الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين في مدينة كاتانيا عقدت خلال المدة 21 - 23 يونيو 2021، وترأس المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشارك في اجتماعات مجموعة العشرين، وتضمن وكيل شؤون العمل ورئيس مجموعة التوظيف للجانب السعودي في اللجنة الثلاثية الدكتور أحمد الزهراني، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم.