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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 11 ألف جولة رقابية نفذتها الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على المنشآت والمجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات، لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 577 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفروع الوزارة بالمنطقة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بالكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق (توكلنا).



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