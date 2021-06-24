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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون عقدوا أمس - عبر الاتصال المرئي - اجتماعهم الـ30 برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء رئيس الدورة الحالية بمملكة البحرين المهندس وائل المبارك، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وناقش الاجتماع سير العمل بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للمياه بدول المجلس، والورقة المقدمة من الأمانة العامة بشأن مواضيع الأمن المائي، ومقترح توطين صناعة التحلية ورفع قيمتها المضافة في دول المجلس، وإنشاء الهيئة الإقليمية التنظيمية المستقلة للربط الكهربائي، وتقارير الأمانة العمل بشأن سير العمل باللجان الفنية، وآخر المستجدات بشأن جهود دول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا Covid19، إضافة إلى مستجدات سير العمل في مشروعات الربط الكهربائي، والاتفاقيات الدولية للربط الكهربائي. وأشاد الوزراء بالعمل الخليجي المشترك المتمثل في جهود اللجان بجميع مستوياتها والعاملة تحت مظلة مجلس التعاون، وسعيها لتنظيم وتنسيق العمل الخليجي المشترك.

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