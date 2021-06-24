هيئة الاتصالات

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وتهدف الوثيقة إلى تبني أساليب مبتكرة لإدارة الطيف الترددي في المملكة، وتعزيز الاستخدام الأفضل له، وتعظيم قيمته الاقتصادية، إضافة إلى تمكين أحدث الخدمات والتقنيات الراديوية.
وتستعرض الوثيقة التوجهات التنظيمية المبدئية حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي في المملكة، إضافة إلى الإجراءات والاشتراطات ذات العلاقة.
وتعد الأسواق الثانوية للطيف الترددي من بين الممارسات العالمية المتبعة في إدارة الطيف الترددي التي يتم تبنيها في الدول المتقدمة حول العالم، حيث يأتي نشر هذه الوثيقة تنفيذا لخطة (الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021 - 2023) التي أطلقتها الهيئة في شهر مارس من العام الجاري.
ودعت الهيئة جميع الجهات المهتمة محليا ودوليا للإفادة بمرئياتها حيال الوثيقة، بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي التقنية والمستثمرين في التقنيات اللاسلكية المختلفة.
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