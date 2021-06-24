شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: «أوبك+» تساهم في احتواء الضغوط التضخمية بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تحالف (أوبك+) له دور في احتواء الضغوط التضخمية في العالم، فيما حذر من عدم وضوح ارتفاع أسعار النفط الحالية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركة في مؤتمر اقتصادي نظمه بنك أوف أمريكا «لدينا أيضا دور في الحد من التضخم واحتوائه من خلال التأكد من أن سوق النفط لم تخرج من أيدينا» في إشارة إلى إمكانية زيادة إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة للحد من ارتفاع أسعاره.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تدرس فيه دول (أوبك +) (أهم دوله السعودية وروسيا) إمكانية زيادة الإنتاج النفطي خلال الشهور المقبلة. ومن المقرر أن تعقد دول (أوبك +) اجتماعا عبر الإنترنت خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن سياسة إنتاجها لشهر أغسطس المقبل وما بعد ذلك، بعد زيادة الإنتاج خلال الفترة من مايو الماضي وحتى يوليو المقبل.

وحذر الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة الحالية في أسعار النفط نتيجة آليات (العرض والطلب الحقيقيين) أو بسبب توقعات وتقديرات اقتصادية بالغة التفاؤل.

وقال «إن (أوبك+) يجب أن تظل حذرة لأن سوق النفط لم تخرج من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا».

في الوقت نفسه، حذر التجار من الخلط بين الحذر والتقاعس عن العمل.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر «علينا أن نكون حذرين»، موضحا أن الحذر لا يعني عدم فعل شيء، بل التأكد من عدم القيام بأي خطوات خاطئة».

وأشار إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، مع توقعات أفضل للطلب خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2022.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد حثت في وقت سابق من هذا الشهر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها على البدء في استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة لتوفير الإمدادات للسوق وسط التعافي السريع للطلب.

ووفقا لتقديرات بنك جولدمان ساكس فإن السوق تشهد عجزا بثلاثة ملايين برميل يوميا بسبب عدم وجود نمو ملموس في الإنتاج من كل من إيران وأوبك وموردي النفط الصخري.

ونقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة القول «إن روسيا تدرس التقدم بمقترح لزيادة إنتاج تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماع التحالف المقرر الأسبوع القادم، وذلك لأنها ترى أن السوق تشهد عجزا في الإمدادات».