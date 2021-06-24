شكرا لقرائتكم خبر SRC تخفض هامش الربح على التمويل العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة مما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني «تلعب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري منذ تأسيسها عام 2017 دورا محوريا في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية الأمر الذى ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويل عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة «.
وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019.
علاوة على ذلك، نجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليار ريال وشهدت إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعفا.
كانت هذه تفاصيل خبر SRC تخفض هامش الربح على التمويل العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.