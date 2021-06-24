SRC تخفض هامش الربح على التمويل العقاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خفضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة، نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة مما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني «تلعب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري منذ تأسيسها عام 2017 دورا محوريا في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية الأمر الذى ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويل عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة «.

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019.

علاوة على ذلك، نجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليار ريال وشهدت إقبالا كبيرا، حيث تمت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعفا.