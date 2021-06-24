شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي بطولة الأندية الخليجية للسلة ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تنطلق اليوم الجمعة منافسات نصف نهائي بطولة الأندية الخليجية ال 40 لكرة السلة، بمواجهتين ناريتين، الأولى تنطلق في الرابعة والنصف مساء على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وتجمع الكويت الكويتي ثاني ترتيب الدور التمهيدي برصيد 7 نقاط مع الأهلي البحريني الثالث ب6 نقاط، ويلتقي في السادسة والنصف مساء شباب الأهلي متصدر الترتيب برصيد 8 نقاط مع النصر السعودي الرباع ب5 نقاط.

وكان الكويت الكويتي بلغ نصف النهائي عقب فوزه على النصر السعودي 98-90، وأكمل النصر السعودي عقد المتأهلين رغم خسارته بوصول رصيده إلى 5 نقاط، وودع الشمال القطري البطولة من دورها التمهيدي.

وفي مجريات مباراة النصر والكويت، فرض التعادل نفسه على مجريات الربع الأول 24-24، قبل أن يتفوق الكويت في الربعين الثاني والثالث بواقع 24-22، و27-20، وتفوق النصر في الربع الرابع 24-23، ليحسم الكويت فوزه 98-90.

وفي المواجهة الثانية الختامية للدور التمهيدي، افتقد شباب الأهلي جهود محترفه الأمريكي براندون ومواطنه تايلور، لكنه تمكن التفوق في الأرباع الأول والثالث والرابع بواقع 29-24 و36-20 و24-18، بينما نال الشمال الأفضلية في الربع الثاني 26-25، ليحسم «الفرسان» فوزه بأريحية 114-88.

وأعرب اللواء محمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، عن سعادته بتأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي بجدارة واستحقاق، مشيداً بأداء اللاعبين من مواطنين ومحترفين الذي قادهم لتصدر قائمة ترتيب منافسات الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة 8 نقاط، بفضل الأداء المميز الذي قدموه في المباريات الأربع التي خاضوها.

وأضاف: «الفوز على الشمال القطري لا يقلل من شأنه فقد خاض البطولة بنقص عددي لأفضل لاعبيه المؤثرين وبالأخص اللبناني وائل عرقجي، ومباريات نصف النهائي تحتاج إلى تركيز شديد، علماً أن مستوى الفرق المشاركة متقارب للغاية وهو من أسباب قوة البطولة فنياً».

وأضاف: «فخورن بإشادة الوفود المشاركة بالتنظيم الذي حاز رضاهم، بفضل تفاني اللجنة المنظمة في توفير كل سبل الراحة للجميع، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة بشأن مكافحة فيروس كورونا، كما نشكر الجمهور الذي أضفى حضوره رونقاً أسهم بشكل كبير في نجاح التنظيم».

وقال زايد عبد الله خويدم، مدير فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي: «تأهلنا لم يكن سهلاً، فكل الفرق جاءت لتنافس على اللقب، وأخذنا كل مباراة على حدة، ونجحنا في إنهاء الدور التمهيدي بلا خسارة، وهو ما يعد دافعاً معنوياً كبيراً، قبيل خوض نصف النهائي، والفرق الأربعة أصبحت كتاب مفتوح، ومن سيكون الأهدأ أعصاباً والأكثر تركيزا ًهو من سيعبر إلى النهائي».

وأعرب أحمد عمر مدرب شباب الأهلي عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف النهائي وتصدره للترتيب، وأشار إلى أن إصابة محترفي الفريق الأمريكي براندون ومواطنه تايلور بالتواء في الكاحل تؤرق الجهاز الفني قبل خوض نصف النهائي، معرباً عن أمله في لحاقهما بالفريق أمام النصر الذي يتميز بالسرعة التي تسبب إزعاجاً في مواجهته.