شكرا لقرائتكم خبر عن 17 دولة تشارك في بطولة المواي تاي للمحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أمس مؤتمراً صحفياً في فندق هوليدي إن - دبي فيستيفال سيتي بحضور أمين عام الاتحاد الدولي ستيفان فوكس وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي(IFMA) مدير البطولة، للحديث عن بطولة المواي تاي 6 للمحترفين التي ستقام في صالة فيستيفال أرينا – دبي بمشاركة العديد من أبطال الإمارات والعالم، وتشهد 15 نزالاً بمشاركة نخبة من أبطال العالم يمثلون 17 جنسية من مختلف دول العالم يتقدمهم 6 لاعبين من أبطال الإمارات.

وأشاد ستيفان فوكس بجهود اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي والمدير التنفيذي طارق المهيري، ما ساهم في طفرة المواي تاي على مستوى المنطقة.

ويتنافس على البطاقة الرئيسية للنزال في مقدمتهم لاعب المنتخب الوطني «نمر الحلبة» إلياس حبيب علي في مواجهة قوية ونارية مع اللاعب الإسباني المصنف أنخيل ماركوز، ويتنافسان لنيل لقب بطل «إنتركونتيننتال» الوزن الخفيف الثقيل WMC.

وفي مواجهة أخرى لنيل لقب بطل «إنتركونتيننتال» في الوزن المتوسط WMC يتنافس بطل المنتخب الوطني أمين المعتصم مع البطل الإيطالي فرانسيسكو إيادانزا، ويواجه بطل الإمارات زكريا الجماري المصنف الفلبيني فيليب ديلرامينو في وزن الريشة، ويواجه لاعب المنتخب محمد مرضي اللاعب المغربي محمد أمين الحرار في مواجهة قوية ويلعب لاعب المنتخب نور الدين سامير مع اللاعب الإسباني غوركا كارو، أما البطل إبراهيم بلال فستكون مباراته مع اللاعب اليوناني إسبيرو بيسيري.