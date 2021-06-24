شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يفتتح فرعه الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفرع الثاني للنادي في المنطقة الصناعية 18، ضمن الخطة التوسعية للنادي في نشر ممارسة رياضات الدفاع عن النفس وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مسؤولي النادي واللاعبين.

وأشاد الحزامي بالجهود التي يبذلها النادي من أجل تحسين شروط ممارسة رياضات الدفاع عن النفس من خلال توفير بيئة تتميز بشروط التدريب السليم ومحفزة للتطور الفني والذهني والبدني وبما يسهم تدريجياً بتطوير الخامات الرياضية.

واستمع الحزامي من مسؤولي النادي الذي يضم ثلاث قاعات رياضية للتدريب اليومي لرياضات الدفاع عن النفس إلى نبذة عن النقلة النوعية في الأداء والنتائج ومنها فوز النادي بالمركز الأول في دوري أبوظبي المحلي لمحترفي الجوجيتسو والمركز الثالث في بطولة العالم للأساتذة ومراكز متقدمة أخرى مطالباً بتعزيز ذلك والحفاظ عليه مستقبلاً.

وأكد أحمد العويس أن النادي يتطلع للتميز بمواصفات عالمية من شأنها تحويل خطط النادي إلى واقع ملموس عبر تعزيز مستوى اللاعبين في النادي ورفدهم بالمهارات ليصبحوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات في أبرز البطولات والمحافل الدولية.

وأشار العويس إلى مراعاة متطلبات الأيزو 450001 الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي حصل عليها النادي في وقت سابق خلال إنشاء وتجهيز الفرع الجديد تزامناً مع تعليمات هيئة الكوارث والأزمات ووفقاً للاجراءات الاحترازية المتبعة.