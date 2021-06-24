شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لينا تتوج ببطولة إسكواش دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت المصرية لينا التانير بلقب بطولة الإسكواش للسيدات الأولى من نوعها في الدولة التي نظمتها أكاديمية ذا فلاينج داف في دبي وأقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي دبي للسيدات على شاطئ جميرا، وضمن فعاليات مبادرة «صيفنا نشاط وحيوية» التي أطلقها المجلس بهدف تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وشاركت في البطولة 32 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، وفازت المصرية لينا التانير بالمركز الأول بعد تغلبها على الهندية بانكوري مالهوترا التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت اللبنانية مريم موسى في المركز الثالث بعد تغلبها على الهندية أكانشا بات، وفازت الإماراتية علياء عبيد الله بجائزة الروح الرياضية.

وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى كل من فوزية فريدون رئيسة قسم رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، والمها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، وكنزي الدفراوي، مؤسسة الأكاديمية المنظمة للحدث واللاعبة المُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات على مستوى العالم.

وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة: «سعداء باستضافة النادي لأول مرة بطولة إسكواش بهذا الحجم وبمشاركته في تنظيمها مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية دبي للإسكواش ضمن طموحات النادي لتوسعة شبكة البطولات والأنشطة الرياضية التي يسعى لاستقطابها خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في تعزيز الدور الرياضي للمرأة وإبراز مشاركتها في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً».