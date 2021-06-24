شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الارتفاع قليلاً مع استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليمحو الخام الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض قدره 6.4 مليون برميل.



من جانبه، صرح وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" بأن منظمة "أوبك" وحلفائها المستقلين سيتدخلون من أجل احتواء أي آثار تضخمية في السوق.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش عند 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.9 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 73.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.6 دولار وأقل سعر عند 72.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% إلى 75.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.7 دولار وأقل سعر عند 74.7 دولار.