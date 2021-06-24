شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة الإيداع الأول 30% من BDSwiss حتى $500! والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مجموعة BDSwiss هي مجموعة من الشركات الرائدة والتي تقدم خدمات مالية، بما فيها الوصول إلى أكثر من 1000 أداة تداول للمتداولين في أكثر من 185 دولة حول العالم. وتمتثل مجموعة BDSwiss للمتطلبات التنظيمية والرقابية التي تضعها الكيانات الرقابية المختلفة المانحة للتراخيص مثل هيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA) وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس(FSC)، وهي تتيح الفرصة لجميع عملائها الجدد المسجلين تحت الكيانين السابق ذكرهما، الذين يقومون بفتح حساب حقيقي وتمويله، للحصول على مكافأة 30% على إيداعهم الأول، حتى 500 دولار.

بعد اكتمال التسجيل (تقديم وثائق اعرف عميلك) وفتح حساب تداول حقيقي على منصة MT4 أو منصة MT5، سيكون أمام العميل فترة 30 يومًا للمطالبة بالمكافأة. يمكن سحب مكافأة الإيداع الأول بالكامل بعد استيفاء شروط الحد الأدنى للإيداع والحد الأدنى لحجم التداول. انقر هنا لمعرفة المزيد وقراءة الشروط والأحكام.

شروط معينة:

➔ لا يجوز تطبيق برنامج المكافأة إلا على العملاء المسجلين الجدد فقط.

➔ يجوز المطالبة بالمكافأة خلال أول ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيلك.

➔ يجوز تحويل المكافأة إلى أموال قابلة للسحب بالكامل بعد قيامك باستيفاء متطلبات التداول.

لماذا يجب أن تتداول مع BDSwiss:

● بيئة تداول مرخصة وخاضعة للرقابة

● الوصول إلى أكثر من 1000 أداة عقود فروقات على الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع الأساسية والمعادن والعملات المشفرة.

● فروق أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة

● مجموعة واسعة من طرق الدفع المحلية والعالمية

● دعم العملاء بلغاتهم الأم على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا ومجموعة ضخمة من الموارد التعليمية

نبذة عن مجموعة BDSwiss : مجموعة BDSwiss هي مجموعة من الشركات المالية الرائدة والتي تأسست في عام 2012 وهي تقدم خدمات التداول في العملات الأجنبية وعقود الفروقات في أكثر من 187 دولة وتخدم أكثر من 1.5 مليون عميل مسجل.

تقدم BDSwiss خدمات التداول لجمهورها العالمي من خلال منصات تداول تتميز بسهولة الاستخدام وهي: منصتي ميتاتريدر 4 ومنصة ميتاتريدر 5 ومنصة BDSwiss Web Trader وتطبيق BDSwiss للتداول والذي يتوفر عبر متجر Google Play ومتجر Apple App Store.

تلتزم مجموعة BDSwiss بإطار تنظيمي ورقابي صارم، وتقدم خدماتها على نطاق عالمي تحت كيانات مختلفة ذات تراخيص ولوائح مختلفة.