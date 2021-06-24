شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض تزامنا مع الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط انخفاض في أسعار النفط الذي يعد إحدى السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة جائحة "كورونا" التي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 72.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.6 دولار وأقل سعر عند 72.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة تقل عن 0.1% إلى 75.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.7 دولار وأقل سعر عند 74.7 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:0 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.8116، وسجل أعلى سعر عند 0.8142 وأقل سعر عند 0.8102.