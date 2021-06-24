شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يُقرر توزيع أرباح بقيمة 30 مليون ريال عن الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الأول من عام 2021، بقيمة 30.020 مليون ريال سعودي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.19 ريال للوحدة، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.9%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 1.6%.

ونوه الصندوق إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1 يوليو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 30.020 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.19 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.9%.