شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال "الأندلس العقارية" بـ 233.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الأندلس العقارية، زيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 933.333 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة الزيادة في رأس المال سيتم سدادها عن طريق تحويل مبلغ 233.333 مليون ريال من كل من بند "الأرباح المبقاة" وبند "الاحتياطي النظامي، وبناء عليه، يرتفع عدد الأسهم من 70 مليون سهم إلى 93.3 مليون سهم، بزيادة قدرها 23.3 مليون سهم.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال يونيو الجاري، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 35 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 64.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.