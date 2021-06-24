الحكومة ترفع أسعار السجائر 50 قرشًا للعبوة بدءًا من الأسبوع المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، بدء تطبيق الزيادة السعرية على السجائر الأسبوع المقبل، مع بداية شهر يوليو.

وقال أمان، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر عبوة السجائر من جميع المنتجات "كليوباترا" والأصناف الفاخرة الأخرى، سترتفع 50 قرشًا، بدءًا من أول يوليو.

وأوضح رئيس الشركة المصنعة الوحيدة للسجائر في مصر، أن الزيادة المقدرة بنصف جنيه للعبوة، هي الزيادة المعلنة والمعروفة للسجائر، فيما قد تتخذ بعض الشركات قرارًا بزيادات أخرى. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وأوضح رئيس الشركة، أن زيادة أسعار السجائر، ليست زيادة تسعيرية من الشركة المنتجة، لكنها تطبيقًا لقانون التأمين الصحي الشامل المطبق في عدد من المحافظات، وسيعمم لاحقًا.

وأضاف أن الزيادة هي عبارة عن 25 قرشًا لصالح التأمين الصحي، ومثلها لضريبة القيمة المضافة.

ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا.