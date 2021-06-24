شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الناقول توافق على تأسيس شركة تابعة برأسمال 500 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100%، مقرها مدينة الدمام.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس مال الشركة التابعة سيكون 500 ألف ريال، وستكون الشركة الجديدة مختصة في التطوير العقاري.

وقالت الناقول، إنه سيتم تأسيس الشركة بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التوجه متماشياً مع استراتيجية الشركة في التوسع وتنويع النشاط، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

وسبق أن قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019، مملوكة لها بالكامل. والتي لم تزاول أي نشاط لها منذ تأسيسها والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وبإستثمار مقداره 20 مليون ريال سعودي تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة الى تمويل من المؤسسين.

وكانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".