شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "العربي الوطني" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 525 مليون ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 525 مليون ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 31.5 مليار مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم، بما نسبته 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 5 يوليو المُقبل، على أن يتم صرف الأرباح 14 يوليو المُقبل.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون ريال على مساهمي البنك عن العام 2020، بواقع 0.4 ريال للسهم، بما نسبته 54% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 582 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 644 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مخصص خسائر الائتمان، قابله زيادة في مكاسب بيع استثمارات في أدوات الدين وزيادة الارباح غير المحققه على الاستثمارات المدرجه في قائمة الدخل وانخفاض رواتب ومصاريف الموظفين.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.2 مليار ريال مقابل دخل عمولات خاصة بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.