شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف دام 15 شهراً.. المبنى 1 في «مطار دبي» يستقبل أول رحلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل مطار دبي الدولي في المبنى1 و«الكونكورس D» بعد توقف لمدة 15 شهراً، أول المسافرين صباح اليوم (الخميس) بوصول رحلة طيران «ناس XY201» قادمة من العاصمة السعودية الرياض.

وتم افتتاح «الكونكورسD»، المرتبط بالمبنى رقم 1 بواسطة قطار المطار، في فبراير 2016 كمحطة رئيسية لتواجد ما يزيد على 65 شركة طيران دولية في مطار دبي الدولي.

وستشهد إعادة افتتاح المبنى 1 العودة التدريجية لشركات الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة من المبنى 2 والمبنى 3، حيث يستعد قطاع الطيران لزيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها. ويوفر المبنى 1 خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.