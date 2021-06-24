شكرا لقرائتكم خبر عن الباز: زايد كان يتمتع برؤية استشرافية لتمكين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن الأمريكية، لإلقاء محاضرة مرئية بعنوان «من الأرض إلى القمر»، وذلك ضمن مبادرة المجلس «لايف تيبس».

وأكد الدكتور الباز أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان يتمتع برؤية استشرافية لتمكين الشباب الإماراتيين من اقتحام الفضاء مستقبلاً، موضحاً أنه حين التقى الشيخ زايد في زيارة للدولة، وكان مخططاً أن يلتقي الطلبة في مدارس البنين للحديث عن تجربته ورحلته إلى القمر، ما كان من الشيخ زايد رحمه الله إلا أن طلب منه زيارة لمدارس الفتيات أيضاً، حرصاً منه على تمكين المرأة في مختلف المجالات ومنها الفضاء، مؤكداً أنه منذ ذلك الوقت كان على يقين من قدرة الشباب الإماراتيين على تحقيق هذا الطموح في يوم من الأيام.

وتطرق إلى رحلته من جيولوجية الأرض إلى جيولوجية القمر، واختياره ضمن فريق مشروع الرحلة الفضائية المشتركة أبوللو-سويوز في عام 1975، وشغله منصب سكرتير لجنة اختيار مواقع هبوط سفن برنامج أبوللو على سطح القمر.

وتناول رحلته من جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ودور الشباب في النقلة الإنسانية العظيمة إلى القمر، موضحاً أن أعمار الشباب ضمن الفريق كانت تتراوح بين 26 و29 عاماً، وهو ما يدل على أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من النهضة في أي مجال.

ووجه الحاضرون الذين تجاوز عددهم الألف شخص من داخل الدولة وخارجها، العديد من الاستفسارات والأسئلة إلى العالِم، في حرص على التعلم منه والاستفادة من خبرته الاستثنائية في علم الجيولوجيا على الأرض والقمر.