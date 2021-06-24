منح التراخيص الابتدائية لـ 14 نادياً

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإمارتية في رابطة المحترفين الإماراتية منح الترخيص المحلي إلى 14 شركة كرة قدم بعد اجتيازها المعايير المطلوبة عقب الاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور كل من: خالد علي اليحيائي نائب الرئيس، أحمد المهيري، بركان خليفة، يوسف عزير ومحمد حسن أعضاء اللجنة.

وتضم قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة، وهي: شباب الأهلي والوحدة والعين وعجمان والنصر واتحاد كلباء والوصل والشارقة وبني ياس وخورفكان والجزيرة والفجيرة وحتا والظفرة.

ومن المقرر أن تخضع شركات كرة القدم جميعها لتقييم الاتحاد الآسيوي بحسب الجدول الزمني المعتمد لدورة التراخيص الحالية، وسيتم إصدار قرارات الترخيص الآسيوي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعبر وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن تقديره لجهود الأندية على التزامهم باجتياز المعايير كافة بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهت الأندية جراء جائحة فيروس كورونا، لكن الأندية أثبتت احترافيتها وتراكم الخبرات لديها من خلال هذا النظام الخاص بالتراخيص الذي يساهم في تعزيز جودة العمل والسير وفق خطط مدروسة ومعايير واضحة المعالم وقابلة للقياس والتطبيق.