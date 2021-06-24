شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أعلن صندوق الزكاة أمس عن استفادة 184 أسرة تتضمن 641 فرداً مستحقة للزكاة، من إجمالي 4 ملايين و223 الفاً و600 درهم من مصروفات صندوق الزكاة للأسبوع الحالي، لترتفع القيمة المالية الإجمالية التي صرفت إلى المستحقين منذ بداية العام الحالي حتى أمس الخميس إلى 85 مليوناً و380 الفاً و528 درهماً، استفادت منها عدد 6380 أسرة تتضمن 25829 فرداً.

عبدالرحمن الحمادي

وسلطت الإحاطة الإعلامية للجنة الصرف في صندوق الزكاة أمس الضوء عل خدمة مهمة من الخدمات المبتكرة التي يقدمها الصندوق مع موسم الرطب وهي خدمة زكاة التمور، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة على الخدمة في العام الماضي 835 طلباً مقارنة بنهاية العام 2019 الذي بلغ فيه عدد الطلبات قرابة 100 طلب، كما اعتمدت اللجنة مبلغ 4 ملايين و223 الفاً و600 درهم من مصروفات صندوق الزكاة للأسبوع الحالي.

وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، إن الصندوق سيكثف عملية الترويج لخدمة برنامج احتساب زكاة التمور هذا العام، حتى يستفيد منه الكثير من المزكين من المزارعين، ليتمكنوا من التواصل مع صندوق الزكاة مع بداية الموسم الحالي لجني محصول التمور في يوليو/ تموز تقريباً، مرحباً باستقبال الصندوق اتصالاتهم واستفساراتهم حول الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور.

وأضاف أن البرنامج الذكي الذي يستخدم عبر تطبيق للهواتف الذكية، يهدف إلى حساب زكاة التمور بناء على عدد النخيل المثمرة بصورة آلية مبتكرة، كما يسعى إلى خدمة المتعاملين بطرق سهلة وميسرة حتى تكون في متناول الجميع، كما يهدف إلى تحقيق الاهداف الاستراتيجية والتشغيلية لصندوق الزكاة.

وفي التفاصيل، بلغ عدد المستفيدين للأسبوع الحالي ضمن مشروع «إعانة العاطلين عن العمل» 22 حالة، حيث تم صرف 455 الف درهم، وضمن مشروع اقرأ (طلبة علم المدارس) تم صرف 80 ألفاً و650 درهماً، استفادت منها 17 حالة، واستفادت 17 حالة أيضاً ضمن مشروع «أمتي» (المسلمون الجدد) بمبلغ 85 ألف درهم، كما تم صرف 24 ألفاً و950 درهماً ل3 حالات ضمن مشروع أجر وعافية (المرضى) و54 ألف درهم استفادت منها حالتان ضمن مشروع الامل (ذوي الهمم)، واستفادت 25 حالة من 726 ألف درهم ضمن مشروع «تلاحم» المطلقات، كما تم صرف 66 ألف درهم ضمن مشروع تواصل (أسر السجناء) استفادت منها 3 حالات.

وضمن مشروع داعم (ضعف الدخل) تم صرف 691 ألف درهم استفادت منها 26 حالة وصرف 411 ألف درهم ضمن مشروع رحمة (الارامل) استفاد منها 18 حالة، وكذلك استفادت حالة واحدة ضمن مشروع فزعة (المنكوبين) من مبلغ 10 الاف درهم، وتم صرف 336 ألف درهم ضمن مشروع قل ربي ارحمهما (كبار المواطنين) استفادت منها 13 حالة، واستفادت أسرة واحدة ضمن مشروع كافل (أسر الايتام) بمبلغ 18 ألف درهم، وضمن مشروع مودة (المواطنات زوجات غير المواطنين) تم صرف مليون و266 ألف درهم استفادت منها 36 حالة.