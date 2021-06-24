الكهرباء توضح حقيقة زيادة أسعار فواتير «القطاع التجارى»..وتنشر الأسعار «الجديدة» للشرائح المطبقة أول يوليو 2021

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجارى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عن فى يوليو الماضي وحتى يوليو 2025.

ورصد موقع "اليوم السابع" لقرائه أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى 2021/2022 الجديدة، التى سيتم تطبيقها بدأ من 1 يوليو المقبل، ويتم تحصيلها فى فاتورة أغسطس، ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا فى يوليو الماضى، التى تستمر حتى يوليو 2025، وهى كالاتى:

أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش بدلا من 38 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش بدلا من 48 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش بدلا من 65 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106قرشًا بدلا من 96 قرش)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128قرشًا بدلا من 118 قرس)

6- الشريحة السادسة من صفر الى الف كليو وات ( 128 قرش بدلا من 118 قرش)

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)