شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" عند مستويات قياسية بعد صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخمس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية ليحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات قياسية جديدة.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 411 الف طلب في الأسبوع الماضي من 418 ألف طلب، بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 382 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول نموا بنسبة 6.4%، وهي قراءة اتسقت مع التوقعات.



هذا، واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي والتي ألمح خلالها عن إمكانية تبني البنك المركزي نهج الصبر قبل رفع الفائدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 34148 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 4266 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 14386 نقطة.