شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتجه نحو مزيد من التراجع رغم انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي وقع تحت وطأة الضغوط نتيجة الإجراءات الحكومية الصينية.



وتأثر النحاس سلبيا بالإجراءات الصينية التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة والتي زادت من المعروض في الأسواق حيث قررت بكين طرح كميات من النحاس والزنك من مستودعاتها ومخزوناتها.



وتستهدف الصين بهذه الخطوة السيطرة على أسعار السلع والمعادن في سوقها المحلي والتي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة.



وفي سياق منفصل، لا تزال جائحة "كورونا" تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي في بعض الدول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.29 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.31 دولار وأقل سعر عند 4.25 دولار.