إدراج «ألفا ظبي القابضة» في سوق أبوظبي الأحد

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عن نيتها المضي قدمًا في طرح عام أولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») وإدراج أسهمها العادية «الأسهم» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية «ADX» يوم الأحد 27 يونيو. ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع الأسهم الحالية للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من تجارة التجزئة داخل الدولة وللمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين كجزء من عرض المستثمر المؤهل.

وتأسست الشركة في عام 2013، وتعمل في 5 قطاعات رئيسية: الصناعات والرعاية الصحية الميدانية والتقنية والاستثمارات مع الشركاء والبناء والضيافة.

تشمل محفظة استثمارات الشركة، المحلية والدولية، 25 شركة تابعة و40.000 موظف يعملون في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

اولاً: الطاقة والاستشارات الهندسية والتشغيل وخدمات الصيانة.

ثانياً: تشغيل الأعمال التجارية والخدمية والعقارية والمقاولات والتعدين والاستثمار الصناعي.

ثالثاً: أعمال الجرف والبناء البحري

رابعاً: إدارة الغابات وتنسيق الحدائق وأعلاف الحيوانات والسياحة

خامساً: إدارة الرعاية الصحية في الموقع والرقمية وحلول الصحة المهنية والتقييم الصحي.

الاستراتيجية طويلة المدى هي أن تكون شركة قابضة متنوعة تسعى من خلالها إلى النمو من خلال الاستحواذ على أعمال في قطاعي الصناعة والضيافة، بالإضافة إلى شراكات أخرى. وقامت الشركة بتغيير اسمها مؤخرًا لتعكس التحول في الاستراتيجية.

في مارس 2021، استحوذت الشركة على 12.1٪ من أسهم الدار العقارية، وهو ما يعكس توجهها الاستراتيجي الجديد ويؤكد مكانتها القوية في سوق العقارات الإماراتي.

في يونيو 2021، استحوذت الشركة على أصول من شركة «موربان» المملوكة للقطاع الخاص، بقيمة 2.5 مليار درهم، وشملت الفنادق والمنتجعات مثل سانت ريجيس في السعديات وشيفال بلان رانديلي في جزر المالديف بالإضافة إلى الاتحاد العالمية للضيافة، وهي شركة لإدارة المرافق.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 10 مليارات درهم.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة: لقد اتخذنا هذه الخطوة لتصبح الشركة مساهمة عامة بطريقة يكون لها انعكاس إيجابي على خطة النمو لدينا كشركة عامة، حيث سيكون لها هيكل رأسمالي أقوى للاستثمار في قطاعات إضافية، والتوسع تجاريًا، وتسريع النمو على الصعيدين العضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ.

ومن جانبه قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: لقد استثمرنا في ألفا ظبي في أوائل عام 2021 واستخدمنا خبرتنا في القطاع لإعادة تنظيم ودمج وتحويل ألفا ظبي إلى شركة قابضة رائدة في الإمارات العربية المتحدة مع التركيز بشكل خاص على البناء والضيافة. فلقد حققنا نمواً سريعاً، ويتجلى ذلك في القفزة بنسبة 30٪ في إيرادات الربع الأول، كما أن الحصول على قائمة في سوق مالية رئيسية سيعزز منصتها القوية بالفعل وسمعتها. يسعدنا أن ندعم فريق إدارتها لتسليم الاكتتاب العام في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.