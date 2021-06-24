شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مايكروسوفت (MSFT) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خط ميل، كما يدعمه استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليؤكد السهم أيضاً بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 263.00.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 263.00، ليستهدف مستوى المقاومة 274.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه