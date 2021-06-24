شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يواصل الصعود – تحليل – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة باي بال (PYPL) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 1.37 نقطة ليستقر على سعر 288.12 دولار، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 377.22، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 309.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد