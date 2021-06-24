شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يعاود الانخفاض – تحليل – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 112.25، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.29 نقطة ليستقر على سعر 111.56 دولار، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة الارتفاع بهدف تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 112.25، ليستهدف مستوى الدعم 107.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط