شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل – 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر على سعر 47.73 دولار، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.90، ليستهدف مستوى الدعم 44.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه