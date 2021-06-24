شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن ذروة 3 سنوات بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، لتتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الخسارة محدودة حتى الآن ، فى ظل تنامي مخاوف نقص المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية ،وتباطؤ إنتاج النفط الأمريكي.

انخفض الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى مستوي 72.64$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.25$، وسجل أعلى مستوي عند 73.58$ ،وتراجع خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 74.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.27$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.76$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 74.22$ للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 0.5% ،وسجل مستوى 76,00$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول / أكتوبر 2018.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 18 حزيران/يونيو ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 459 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل،فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.