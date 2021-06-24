شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبل بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين والتي توقفت مؤقتا بالأمس ،وفى ظل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،بعد تصريحات متضاربة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 91.66 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.80 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.87 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاع قرابة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،يضغط على مستويات الدولار الأمريكي ،تباطؤ طلب العملة كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ،بعد تصريحات متضاربة من قبل مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ،حول توقعات التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل رفع أسعار الفائدة.

قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، يتطلب المزيد من الوقت ،قبل أن يكون تقليص الحوافز ورفع تكاليف الاقتراض مناسبا ،وأن السياسة النقدية الأكثر تشددا لا تزال بعيدة المنال.

وقال الأعضاء "رافاييل بوستيك" و "ميشيل بومان" يوم الأربعاء أنه فى حين أنهما يتفقان إلى حد كبير على أن الزيادات الأخيرة فى التضخم ستكون مؤقتة ،غير أنهما يشعر أيضا أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا حتى تتلاشي تلك الضغوط التضخمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة النهائية خلال الربع الأول من العام الجاري ، وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الربع الأول/2021 المتوقع نمو بمعدل 6.4% بنفس القراءة السابقة ، وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع الرابع /2020.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.382 مليون فى الأسبوع المنتهي 18 حزيران/يونيو من 0.412 مليون الأسبوع الأسبق.